Рада Європи готова допомогти Україні реформувати судову систему та підвищити довіру суспільства до суддів.

Про це повідомив уповноважений представник Генерального секретаря Ради Європи в Україні Аке ПЕТЕРСОН, передає “Німецька хвиля”.

Він додав, що для цього необхідна насамперед політична воля української сторони.

А.ПЕТЕРСОН наголосив, що рівень незалежності представників української Феміди, а також рівень довіри до них у населення є надзвичайно низьким через хабарництво та політичний тиск на суддів.

«Судовій системі не вистачає відстороненості. Судді не бажають змінюватися, тому люди їм не довіряють. Це важливо для країни, але за день цього не змінити», - зауважив А.ПЕТЕРСОН.

Він наголосив, що Рада Європи готова надати допомогу у підвищенні кваліфікації українських суддів за європейськими нормами судочинства.

Водночас, голова Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права Микола ОНІЩУК зазначив, що народні депутати вже на першій сесії Верховної Ради VI скликання розглянуть низку законопроектів щодо відповідальності суддів, і що за два роки ситуація в судовій системі України має змінитися.