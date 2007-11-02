У Чернігові презентували посібник про більшовицький терор у краї

17:39, 02 листопада 2007
Права людини
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70-ті роковини Великого терору

У Чернігові відбулася презентація навчального посібника, присвяченого історії більшовицькому терору в регіоні. Про це повідомляє офіційний сайт Чернігівської ОДА.

Книгу Тамари ДЕМЧЕНКО "Більшовицький терор в Україні в 20-30-ті роки ХХ ст.: Чернігівщина" видав Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів та управління з питань внутрішньої політики та зв`язків із громадськістю облдержадміністрації відповідно до Обласного плану заходів у зв`язку з 70-ми роковинами Великого терору - масових політичних репресій 1937-1938 років.

"Трагічний феномен радянської історії - "Великий терор тридцятих років" - заслуговує на всебічне і глибоке осмислення всіма громадянами незалежної України, людьми, які глибоко усвідомлюють свою відповідальність перед майбутніми поколіннями" - переконана член Асоціації дослідників голодоморів в Україні, доцент Чернігівського педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка, кандидат історичних наук Тамара ДЕМЧЕНКО.

Посібник - це сумна розповідь і аналіз комуністичного злочину та його жертв на Чернігівщині. Автор довела, що державний терор більшовицької держави проти народу відповідав її суті, проводився весь час від встановлення радянської влади в Україні. Історик, згадавши про закопування катами НКВД розстріляних чернігівців і жителів області у могилах поблизу с.Халявин Чернігівського району, слушно нагадала: "Списки розстріляних досі не оприлюднені".

У посібнику вміщені фотоілюстрації пам`ятних хрестів і знаків жертвам репресій у с.Сокиринці Срібнянського району та с.Халявин Чернігівського району, фрагментів експозиції Чернігівського історичного музею імені В.В.Тарновського, зокрема фотокопія смертного вироку директору Чернігівського педінституту Григорію Василенку (датована 20 листопада 1937 р.).

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