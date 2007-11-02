Ющенко вітає рішення ЮНЕСКО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вітає прийняття ЮНЕСКО резолюції про вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні.

«Ця резолюція – свідчення того, що робота, проведена Україною, політичними силами, дипломатією за останні два роки стосовно Голодомору в Україні отримала визнання у 193 країнах світу», – сказав Президент сьогодні в інтерв’ю журналістам українських видань – газет «Дзеркало тижня», «Сільські вісті», «Україна молода», «День» та «Факти».

Як повідомляє прес-служба глави держави, при цьому В.ЮЩЕНКО наголосив, що ЮНЕСКО стала першою міжнародною організацією, яка прийняла таку резолюцію. «Міжнародна спільнота вперше у такому масштабі прийняла консолідоване рішення відносно визнання Великого Голоду 1932-33 років», – зазначив глава держави.

Президент також висловив упевненість, що прийде час, коли Голодомор більшість країн світу визнають актом геноциду Українського народу.

Говорячи про зусилля, яких сьогодні докладає Україна у світі в цьому напрямку, В.ЮЩЕНКО підкреслив: «Ми проводимо десятки виступів, Інститут пам’яті проводить десятки конференцій, немає такого парламенту світу, до якого б не пішло моє послання відносно теми визнання Голодомору 1932-33 рр. геноцидом Українського народу».

При цьому В.ЮЩЕНКО висловив побажання, щоб українська нація у цьому питанні була «більш консолідованою».

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада 34-а сесія Генеральної конференції ЮНЕСКО, до складу якої входять 193 країни, одноголосно прийняла Резолюцію про «Вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні».

Генеральна конференція ЮНЕСКО, нагадуючи про Голодомор 1932-33 років, через який загинули мільйони безвинних українців, висловила впевненість у тому, що трагедія Голодомору, яка була викликана жорстокими діями та політикою тоталітарного сталінського режиму, має стати попередженням сучасним та майбутнім поколінням з метою дотримання демократичних цінностей, прав людини та законності.

У тексті Резолюції Генеральна конференція ЮНЕСКО вшанувала пам`ять загиблих та висловила співчуття жертвам Голодомору 1932-33 років в Україні та жертвам голоду, що також мав місце у Росії, Казахстані та інших частинах колишнього СРСР.

Генеральна конференція також привітала ініціативу України щодо організації заходів до 75-річчя Голодомору 1932-33 років в Україні та запросила країни-члени ЮНЕСКО розглянути питання своєї участі у пам’ятних заходах.

Крім того, Генеральна конференція звернулася до країн-членів ЮНЕСКО із закликом поширювати інформацію про Голодомор шляхом її включення до просвітницьких та науково-дослідних програм з метою засвоєння майбутніми поколіннями уроків цієї трагічної сторінки історії.

Питання вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років було внесено Україною у співавторстві з 45 іншими країнами-членами ЮНЕСКО.