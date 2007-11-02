Доповідь на тему “Україна як молода демократія” посла США Вільяма Тейлора

5 листопада - 10-00 - Посол США в Україні Вільям Тейлор виступить перед студентами Київського міжнародного університету (КиМУ) з доповіддю на тему: “Україна як молода демократія”, яка торкатиметься проблем вдосконалення інститутів державного управління: судів, правоохоронних та законодавчих органів. Після промови посол відповість на запитання. Мова доповіді та запитань – англійська, без перекладу (КиМУ, вул.. Львівська, 49, головний корпус, ауд.513). Потрібна акредитація. Телефон: 450-06-31 до 14-00 3 листопада.