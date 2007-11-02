Як Україна виконує Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права

Неурядові організації презентували незалежну, альтернативну державній доповідь про виконання Україною положень Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права.

Як передає кореспондент УНІАН, в ході презентації доповіді наголошувалося, що однією з основних проблем виконання положень Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права є декларативність українського законодавства.

Зокрема, у доповіді зазначається, що Конституція та законодавство України визначають широкий спектр обов’язків щодо забезпечення тих чи інших прав, проте в законодавстві відсутні належні процедури реалізації цих прав або їхня реалізація не підтримана належним фінансуванням з боку держави. Крім того, вважають автори доповіді, в Україні не існує поділу в законодавстві на норми, що забезпечують певні соціальні чи культурні права, та на такі, що надають певні привілеї, пов’язані з особливими заслугами, посадою тощо. В доповіді зазначається, що різниця в правовому регулюванні є очевидною: права людини, у тому числі соціальні, економічні й культурні, не можуть бути скасовані. Привілеї ж можуть змінюватися, і вони більшою мірою залежать від пріоритетів і можливостей держави. Саме тому, зазначили представники неурядових організацій, щорічно законом про Державний бюджет не можна зупиняти дію права, проте можна призупиняти певні пільги, що й було підтверджено нещодавнім рішенням Конституційного Суду України.

Також під час презентації зазначалося, що важливою проблемою залишається систематична дискримінація при реалізації соціальних та економічних прав. В першу чергу, така дискримінація поширена щодо ромів, жінок, людей з інвалідністю, ВІЛ-позитивних, представників сексуальних меншин.

У доповіді зазначається, що наявна система соціального забезпечення є складною та неефективно, наслідком чого є часте недоотримання соціальної допомоги тими, хто її потребує.

Автори доповіді також відзначають, що система охорони здоров’я не забезпечує навіть мінімальних потреб людини.

Окрім того, зазначається, що з року в рік погіршується реалізація трудових прав. Практично відсутність державного контролю та система ринкових відносин активно знижують фактичний обсяг прав працівників, становище яких повністю залежить від роботодавця.

Доповідь підготовлена Українською Гельсінською спілкою з прав людини та Міжнародним фондом “ Відродження” у співпраці з іншими українськими недержавними організаціями в зв’язку з розглядом Комітетом ООН з економічних, соціальних та культурних прав П’ятої періодичної доповіді України про виконання положень Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права.

Національна презентація Альтернативної доповіді громадських організацій передує її представленню на 39-й сесії Комітету ООН з економічних, соціальних та культурних прав, що відбудеться 7 листопада 2007 року в Женеві. Представлення незалежної доповіді громадських організацій на засіданні Комітету ООН, що буде розглядати урядовий звіт України, забезпечить надання повної, всесторонньої та об’єктивної інформації щодо реалізації в Україні економічних, соціальних та культурних прав на практиці, надасть експертам ООН можливість надати країні найбільш адекватні рекомендації щодо покращення ситуації.