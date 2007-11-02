Презентація проекту „Вартові демократії: медіа проти корупції”

8 листопада о 14-30 відбудеться прес-конференція Всеукраїнської професійної спілки „Незалежна медіа-профспілка України” на тему: “Презентація проекту „Вартові демократії: медіа проти корупції”. Учасники: керівник проекту ВПС НМПУ – „Вартові демократії: медіа проти корупції” Ігор Чайка; директор проекту "Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні „Гідна Україна" Юхані Гроссманн; голова ВПС „Незалежна медіа-профспілка України” Сергій Гузь (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 537 20 03. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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