СБУ розсекретила частину архівних документів щодо політичних репресій
Заява Наливайченка
Виконуючий обов’язки голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляє, що СБУ вже розсекретила значну частину архівних документів щодо політичних репресій.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі СБУ з посиланням інформацію В.НАЛИВАЙЧЕНКА, оприлюднену ним під час круглого столу на тему: “Роль Служби безпеки України у встановленні історичної правди щодо Голодомору і політичних репресій за часів радянської влади”.
В.НАЛИВАЙЧЕНКО підкреслив, що у вкрай важливому процесі встановлення історичної справедливості стосовно тих, хто зазнав геноциду і політичних репресій, хто у лавах Української повстанської армії боровся за свободу і незалежність рідної землі, знайшла своє місце і Служба безпеки України. В Галузевому державному архіві СБ України зберігається частина вітчизняної архівної спадщини, що несе важливу інформацію з питань, які мали доленосне значення для кожного мешканця України. З тим, щоб зробити цю інформацію доступною для суспільства, Службою безпеки вже розсекречено чимало архівних документів, спільно з фахівцями-істориками опубліковано понад 100 науково-документальних книг, в яких досліджується природа тоталітаризму та Голодомору-Геноциду 1932-1933 р.р. і політичних репресій.
Учасники круглого столу не лише підбили підсумки зробленого, але й визначили перспективи нових досліджень раніше замовчуваних питань національно-визвольної боротьби, Голодомору, політичних репресій, внесли конкретні пропозиції правоохоронним органам щодо встановлення історичної істини, гідного вшанування пам’яті мільйонів наших співвітчизників.
Символічним є той факт, що 75 років тому – у листопаді 1932-го – у 243 районах України почалася широкомасштабна репресивна операція органів ГПУ на селі, внаслідок якої було репресовано десятки тисяч людей. Ця операція стала одним із засобів творення Голодомору. А ще через п’ять років – восени 1937-го – на честь 20-річчя Жовтневої революції почалися масові розстріли соловецьких в’язнів ГУЛАГУ з України. Серед жертв були Лесь Курбас, Микола Зеров, Валер’ян Підмогильний та багато інших яскравих представників “розстріляного відродження”.
У роботі круглого столу взяли участь провідні українські вчені-історики, правознавці, представники Українського інституту національної пам’яті, Міжнародного благодійного фонду “Україна 3000”, галузевих архівів СБУ, МВС, громадських та правозахисних організацій.