У виробництві неякісних вакцин зацікавлені політики високого рангу

У виробництві неякісних вакцин в Україні, які завдають шкоди здоров`ю дітей, зацікавлені політики високого рангу. Таку думку агентству УНІАН висловив заступник міністра охорони здоров`я Валерій ІВАСЮК.

«На сьогодні багато вакцин, що виробляються на «Малій Арнаутській», «кришують» політики дуже високого рангу. Через цю вакханалію страждає не лише кожна окрема дитина, а страждає ціла популяція», - сказав В.ІВАСЮК.

Він також наголосив, що шкода від неякісної вакцини значно більша, ніж профілактичний ефект.

Як приклад він назвав щеплення проти туберкульозу: «Не можу сказати, що вакцинація БЦЖ проти туберкульозу є якісною і корисною. Ми знаємо, що тому штаму палички Коха, який застосовується при БЦЖ, мінімально 25-40 років. Ця вакцина, за моїми даними, більше шкодить, ніж служить профілактикою», - відзначив В.ІВАСЮК.

За його словами, Міністерству охорони здоров’я, яке займається профілактикою захворювань шляхом вакцинації, треба «... поставити питання руба: привести весь інститут вакцинації в Україні - як вакцинувати, коли вакцинувати і, головне, чим вакцинувати - до європейських, ВООЗівських стандартів».