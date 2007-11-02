Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО підкреслює, що тільки нинішній Президент Віктор ЮЩЕНКО підняв тему Голодомору на міждержавний рівень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генпрокурор заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

"На жаль, ось тільки Президент ЮЩЕНКО дійсно підняв цю тему на рівень, я б сказав, міждержавний", - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

Він також підкреслив, що тема Голодомору - "це дуже болюче питання, актуальне питання".