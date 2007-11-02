Ющенко підняв тему Голодомору на міждержавний рівень
18:12, 02 листопада 2007Права людини
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Генпрокурор зробив реверанс Президенту
Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО підкреслює, що тільки нинішній Президент Віктор ЮЩЕНКО підняв тему Голодомору на міждержавний рівень.
Як передає кореспондент УНІАН, про це генпрокурор заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.
"На жаль, ось тільки Президент ЮЩЕНКО дійсно підняв цю тему на рівень, я б сказав, міждержавний", - сказав О.МЕДВЕДЬКО.
Він також підкреслив, що тема Голодомору - "це дуже болюче питання, актуальне питання".
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