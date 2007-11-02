Київський університет брав гроші зі студентів за електроенергію незаконно

Наказ Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Про впорядкування використання електроенергії в гуртожитках університету” суперечить вимогам закону і порушує права студентів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар прокурора міста Києва Мирослава МУШКА.

За інформацією прокуратури, у ході перевірки звернення “Студентського братства” за дорученням генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА щодо законності стягнення зі студентів-бюджетників оплати комунальних послуг за проживання в гуртожитках КНУ ім.Т.Шевченка був встановлений ряд порушень.

Зокрема, як повідомили у прокуратурі, під час нарахування плати за спожиту електроенергію в гуртожитках університету був порушений порядок розрахунків, затверджений спільним наказом Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки від 27.10.1997, оскільки керівники вищих навчальних закладів не уповноважені встановлювати норми споживання електроенергії. Крім того, такі повноваження не передбачені й статутом навчального закладу. Визначення розміру тарифів за спожиту електроенергію відноситься до компетенції Національної комісії з регулювання електроенергетики, повідомили у прокуратурі.

Прокуратура столиці винесла протест на наказ Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Про впорядкування використання електроенергії в гуртожитках університету” та притягнула до дисциплінарної відповідальності 6 осіб.

В той же час, як повідомили у прокуратурі, підстав для порушення кримінальної справи за даним фактом немає, оскільки під час перевірки не виявлено фактів привласнення коштів посадовими особами університету.