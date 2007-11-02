Суддів змусять оприлюднювати свої доходи

Вдосконалення Кодексу професійної етики суддів може суттєво підвищити підзвітність судів і довіру громадян до судової системи.

Як передає кореспондент УНІАН, такий висновок зробили фахівці з суддівської етики – представники Верховного суду України, Ради суддів України, Асоціації суддів України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів та міжнародні експерти - в ході проведення міжнародної конференції “Етика судді як засіб підвищення довіри суспільства”.

Як повідомив голова Національної комісії зі зміцнення демократії і утвердження верховенства права Микола ОНІЩУК, найближчим часом варто очікувати достатньо значущих і впливових на практику здійснення правосуддя рішень, які мають забезпечити гарантоване право громадян на справедливий суд.

Зокрема, за його словами, в Україні будуть утворені служби дисциплінарних інспекторів, які будуть здійснювати дисциплінарне переслідування, пізнання, слідство стосовно суддів. “Самі члени кваліфікаційних комісій приймати участь у дисциплінарному переслідуванні не будуть мати можливості, оскільки вони є квазі-судом: не можна одночасно переслідувати і судити”, - заявив М.ОНІЩУК.

Він також висловив переконання, що відповідні законопроекти будуть внесені Президентом чи народними депутатами вже на першій сесії парламенту шостого скликання.

Крім того, як повідомив сьогодні на брифінгу заступник голови Ради суддів України Олександр ВОЛКОВ, Рада суддів України пропонуватиме з’їзду суддів, що відбудеться в грудні цього року, внести зміни та доповнення до Кодексу суддівської етики, які передбачатимуть обов’язкове оприлюднення суддею своїх доходів та доходів його родини.

За його словами, також передбачається змінити критерії відбору кандидатів на посади суддів, а також надати судді право на самовідвід під час розгляду деяких справ.

Крім того, при Раді суддів заплановано створити окремий комітет з питань етики.

О.ВОЛКОВ зазначив, що Рада суддів опрацює рекомендації і запропонує їх на розгляд з’їзду суддів. Він висловив сподівання, що з’їзд суддів підтримає ці пропозиції і вони стануть обов’зковими для виконання.

Відповідаючи на запитання, що стосувалося оприлюднення суддею своїх доходів, О.ВОЛКОВ сказав, що чесний суддя не повинен приховувати свої доходи.

На думку першого заступника голови Верховного суду України, голови Ради суддів України Петра ПИЛИПЧУКА, моральні якості судді мають бути вищими, ніж у пересічного громадянина, бо вимоги до судді в етичному плані більші. Він зазначив, що засадничий документ із саморегулювання суддівської професії - Кодекс професійної етики суддів, схвалений З’їздом суддів України у жовтні 2002 року, - є додатковим документом, який допомагає суддям "подолати радянські стереотипи і стати високоморальними".

Суддя – експерт Ради Європи з Іспанії Хосе Марія Фернандес ВІЛЬЯЛОБОС вважає, що повноваження судді тісно пов‘язані із цінностями правосуддя, істини та свободи. “Стандарти поведінки, які застосовуються до суддів, є природнім результатом цих цінностей та передумовою віри у реалізацію правосуддя”, - заявляє експерт.

Суддя федерального суду претензій США Богдан ФУТЕЙ переконаний, що “незалежність не означає, що судді роблять так, як їм хочеться”. На його думку, незалежність великою мірою визначається рівнем свідомості та мужності самих суддів.

Суддя федерального суду округу Мінесота (США) Пол МАГНУСОН наголосив на важливості для суддівської спільноти виробити конкретні механізми впровадження положень кодексу етики в життя.

Міжнародна конференція “Етика судді як засіб підвищення довіри суспільства” проводилася у співпраці Ради суддів України з проектом “Україна: верховенство права” за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і Ради Європи.