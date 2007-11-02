Україна закликає об’єднатися держави, що постраждали від сталінського терору

Україна закликає держави, що постраждали від сталінського терору, об’єднатися для вшанування пам’яті жертв репресій.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО сказав на мітингу, присвяченому вшануванню пам’яті жертв Великого терору 1937-1938 років, зокрема розстріляних у ці дні 1937 року в урочищі Сандармох на півдні Карелії представників української наукової, художньої та політичної еліти (так званого «Соловецького етапу»). Мітинг відбувся сьогодні в Києві біля пам’ятника Лесю Курбасу.

Президент зауважив, що Україна сьогодні висловлює слова співчуття усім народам і державам колишнього Радянського Союзу та поневолених сусідніх країн, які зазнали сталінського терору. «Україна закликає об’єднати зусилля для вшанування пам’яті жертв репресій, відкриття архівів і достеменного з’ясування масштабу вчинених злочинів, визнання свідомого характеру нищення наших націй, проголошення чіткої політичної оцінки засудження винуватців терору і гарантування належної підтримки жертвам репресій, які дожили до нашого часу», – сказав глава держави.

У своєму виступі на мітингу В.ЮЩЕНКО також наголосив, що сталінізм нищив Україну з особливою ретельністю і масштабністю. «Ці втрати – непоправні. На нашій землі здійснювалося планомірне знищення українства», – наголосив Президент.

Він підкреслив, що «першою мішенню» стали державні та інтелектуальні лідери народу, які були творцями і носіями ідей державності 1917-18 років. Другий тотальний і вбивчий удар було завдано по національній першооснові – українському селянству, яке споконвіку берегло генетичний код нації. «Третій удар завдано у серце. Так було знищено творчу еліту і духовенство, наше зростаюче європейське культурне відродження», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент заявив: «Злочини сталінізму не мають і не можуть мати прощення».

«Історична справедливість, пам’ять та істина про долю невинних людей повинна бути відновлена. Злочини тоталітарного комуністичного режиму, серед яких Голодомор 1932-33 років і Великий терор 30-х років, повинні бути повною мірою засуджені міжнародним співтовариством. Це – обов’язок усіх держав, політичних і громадських сил, які сповідують цінності демократії», – підкреслив В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО також нагадав, що підписав указ на підтримку людей, які пережили комуністичні репресії. «Допомога цим людям має бути загальнодержавною», – наголосив він.

Президент України привітав рішення Київської міської ради про присвоєння одному з проспектів столиці імені Леся Курбаса. «По всій нашій державі ми повинні увічнити імена геніїв, героїв і мучеників нашого народу», – наголосив В.ЮЩЕНКО.

Глава держави та учасники мітингу вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання. В.ЮЩЕНКО також поклав квіти до пам’ятника Лесю Курбасу.