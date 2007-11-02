Україна закликає об’єднатися держави, що постраждали від сталінського терору
Треба вшанувати пам’ять жертв репресій
Україна закликає держави, що постраждали від сталінського терору, об’єднатися для вшанування пам’яті жертв репресій.
Як повідомляє прес-служба глави держави, про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО сказав на мітингу, присвяченому вшануванню пам’яті жертв Великого терору 1937-1938 років, зокрема розстріляних у ці дні 1937 року в урочищі Сандармох на півдні Карелії представників української наукової, художньої та політичної еліти (так званого «Соловецького етапу»). Мітинг відбувся сьогодні в Києві біля пам’ятника Лесю Курбасу.
Президент зауважив, що Україна сьогодні висловлює слова співчуття усім народам і державам колишнього Радянського Союзу та поневолених сусідніх країн, які зазнали сталінського терору. «Україна закликає об’єднати зусилля для вшанування пам’яті жертв репресій, відкриття архівів і достеменного з’ясування масштабу вчинених злочинів, визнання свідомого характеру нищення наших націй, проголошення чіткої політичної оцінки засудження винуватців терору і гарантування належної підтримки жертвам репресій, які дожили до нашого часу», – сказав глава держави.
У своєму виступі на мітингу В.ЮЩЕНКО також наголосив, що сталінізм нищив Україну з особливою ретельністю і масштабністю. «Ці втрати – непоправні. На нашій землі здійснювалося планомірне знищення українства», – наголосив Президент.
Він підкреслив, що «першою мішенню» стали державні та інтелектуальні лідери народу, які були творцями і носіями ідей державності 1917-18 років. Другий тотальний і вбивчий удар було завдано по національній першооснові – українському селянству, яке споконвіку берегло генетичний код нації. «Третій удар завдано у серце. Так було знищено творчу еліту і духовенство, наше зростаюче європейське культурне відродження», – сказав В.ЮЩЕНКО.
Президент заявив: «Злочини сталінізму не мають і не можуть мати прощення».
«Історична справедливість, пам’ять та істина про долю невинних людей повинна бути відновлена. Злочини тоталітарного комуністичного режиму, серед яких Голодомор 1932-33 років і Великий терор 30-х років, повинні бути повною мірою засуджені міжнародним співтовариством. Це – обов’язок усіх держав, політичних і громадських сил, які сповідують цінності демократії», – підкреслив В.ЮЩЕНКО.
В.ЮЩЕНКО також нагадав, що підписав указ на підтримку людей, які пережили комуністичні репресії. «Допомога цим людям має бути загальнодержавною», – наголосив він.
Президент України привітав рішення Київської міської ради про присвоєння одному з проспектів столиці імені Леся Курбаса. «По всій нашій державі ми повинні увічнити імена геніїв, героїв і мучеників нашого народу», – наголосив В.ЮЩЕНКО.
Глава держави та учасники мітингу вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання. В.ЮЩЕНКО також поклав квіти до пам’ятника Лесю Курбасу.