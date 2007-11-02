Ющенко утворив Оргкомітет з відзначення Дня пам`яті жертв голодоморів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО утворив Організаційний комітет з відзначення Дня пам`яті жертв голодоморів.

Про це йдеться в Указі Президента, розміщеному на його офіційному сайті.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО доручив утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення у 2007 році Дня пам`яті жертв голодоморів і призначив його співголовами першого заступника глави Секретаріату Президента Івана ВАСЮНИКА та віце-прем`єр-міністра Дмитра ТАБАЧНИКА. Їм доручено внести у триденний строк за погодженням з прем`єр-міністром України пропозиції до персонального складу Оргкомітету.

Також Президент доручив Оргкомітету затвердити у тижневий строк план заходів з підготовки та відзначення у 2007 році Дня пам`яті жертв голодоморів.

Згідно з Указом, 24 листопада 2007 року о 16 годині на вшанування пам`яті жертв геноциду українського народу буде оголошено хвилину мовчання і зупинено на цей час роботу в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях (крім підприємств, де це не допускається за технологією виробництва), рух громадського та приватного транспорту у населених пунктах з подаванням відповідних звукових сигналів. Також на території України 24 листопада 2007 року буде приспущено Державний прапор України, обмежено проведення розважальних заходів, внесено відповідні зміни до програм радіо і телебачення.

Крім того, Президент доручив Раді міністрів Криму, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити у День пам`яті жертв голодоморів покладання траурних вінків і композицій з житніх та пшеничних колосків до пам`ятних знаків, місць поховань жертв голодоморів, вшанування пам`яті загиблих хвилиною мовчання, запалення свічок, проведення вечорів-реквіємів та інших скорботних заходів.

Також В.ЮЩЕНКО доручив Кабміну разом із КМДА вжити невідкладних заходів щодо прискорення проектування та спорудження у місті Києві Меморіалу пам`яті жертв голодоморів в Україні; передбачити під час доопрацювання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» кошти для фінансування спорудження Меморіалу пам`яті жертв голодоморів в Україні та для здійснення Українським інститутом національної пам`яті дослідницьких робіт, зокрема, з проблем історії голодоморів в Україні; активізувати роботу щодо проектування та спорудження пам`ятника жертвам Голодомору 1932-1933 років у місті Вашингтоні (США), відповідних пам`ятників та пам`ятних знаків в інших державах.

Водночас Міністерству закордонних справ України доручено забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України заходів, пов`язаних з відзначенням у 2007 році Дня пам`яті жертв голодоморів, а також участь представників дипломатичного корпусу іноземних держав, акредитованого в Україні, в офіційних заходах, які проводитимуться в Україні; сприяти Міжнародному координаційному комітету Світового конгресу українців для планування відзначення 75-х роковин Голодомору в Україні у проведенні представниками української громадськості за кордоном заходів з ушанування пам`яті жертв геноциду Українського народу.

Згідно з Указом, Державний комітет телебачення та радіомовлення України має забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації заходів з підготовки та відзначення в Україні та світі у 2007 році Дня пам`яті жертв голодоморів.