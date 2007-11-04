60 біженців з Ефіопії і Сомалі потонули в Аденській затоці

Близько 60 біженців сомалійських і ефіопських, що намагалися незаконно проникнути на територію Ємену, потонули в Аденській затоці Аравійського моря (між півостровами Аравійським і Сомалі), пише NEWSru., посилаючись на єменську газету "Аль-Айям".

За даними газети, в середу, четвер і п`ятницю до єменського берега в районі провінції Абьян прибивало до 20 тіл нелегальних мігрантів щоденно.

Берегова охорона провінції проводить на побережжі рейди для надання допомоги біженцям з двох найбідніших африканських країн, що вижили. Охоронці врятували вже 48 чоловік, які зуміли дістатися до суші. Нелегальні мігранти змогли подолати близько двох морських миль до берега від судна, що доставило їх в територіальні води Ємену і скинуло в морі.

Точних відомостей про те, скільки незаконних переселенців було доставлено контрабандним судном до берегів Ємену немає, пише "Аль-Айям".