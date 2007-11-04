Кримські комуністи ініціюють створення Антифашистського фронту

У Криму за ініціативою місцевих комуністів створюється Антифашистський фронт.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кримського республіканського комітету Компартії України, у ряді регіонів півострова вже пройшли засновницькі збори фронту.

Так, відбулися засновницькі збори зі створення Сімферопольського Антифашистського комітету. До складу комітету, зокрема, увійшли Сімферопольська міська організація КПУ, Сімферопольська міська організація партії «Русский блок», Сімферопольська міська організація Всеукраїнського об`єднання громадян «Нащадки Богдана Хмельницкого», Сімферопольська міська організація Ленінського Комуністичного Союзу молоді України, ветеранська організація ветеранів війни, праці і військової служби Сімферопольського військово-політичного будівельного училища, Сімферопольська міська організація Всеукраїнського Союзу жінок-трудівниць «За майбутнє дітей України», Сімферопольська організація громадсько-патріотичного руху «Родіна», Сімферопольська міська організація Союзу Радянських офіцерів, Блок патріотів Криму і Росії «Непокоренный бастион» і т.д. Головою Комітету в Сімферополі обраний учасник Великої Вітчизняної війни, заступник голови Кримського вірменського товариства, безпартійний Азат ГРИГОРЯН.

Пройшли засновницькі збори зі створення Антифашистського комітету Керчі. Головою Керченського комітету обраний заступник голови міського комітету громадської організації «Діти війни», безпартійний Федір КОЗЛОВ.

Крім того, засновницькі збори пройшли в Чорноморському і Сімферопольському районах автономії.

Як повідомляв УНІАН, лідер комуністів Криму Леонід ГРАЧ у середині жовтня закликав усі «прогресивні сили України» об`єднатися в єдиний Антифашистський фронт. «Йдеться не про створення нової партії або руху. В нинішніх суспільно-політичних умовах скільки-небудь жорсткі організаційні рамки можуть перешкодити взаємодії й координації зусиль супротивників нацизму, - заявив Л.ГРАЧ. - Потрібна широка коаліція громадських організацій і політичних партій, творчих і професійних спілок, ініціативних груп, об`єднань ветеранів, засобів масової інформації, готових до рішучої боротьби з нацистською загрозою».