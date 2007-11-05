Росія хоче приборкати громадські організації

Російська влада пропонує обмежити можливості громадських неурядових організації на участь в засіданнях ОБСЄ.

Як повідомляє NEWSru, в документі, який є в розпорядженні агентства Reuters, містяться пропозиції, розроблені Росією при підтримці Білорусі, Таджикистану і Узбекистану. У ньому пропонується застосовувати нові принципи при визначенні організацій, які можуть брати участь в засіданнях ОБСЄ. Якщо сьогодні для цього достатньо реєструватися і залишити контактну інформацію, то Москва пропонує три нові принципи. Головний з них полягає в тому, що допуск НУО до засідань має схвалити влада країни, до якої належить некомерційна структура.

На Заході, тим часом, висловлюють сумнів, що подібна міра зустріне розуміння інших членів ОБСЄ. Як на умовах анонімності агентству Reuters сказали деякі дипломати, пропозиція Кремля – черговий крок до підпорядкування собі громадянського суспільства.

Шанс обговорити пропозицію Москви у членів ОБСЄ з`явиться вже найближчим часом. Засідання ради міністрів закордонних справ організації пройде 29-30 листопада.