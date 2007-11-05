12 тисяч голівудських сценаристів страйкуватимуть

Гільдія сценаристів США, що представляє інтереси 12 тисяч письменників, з понеділка, 5 листопада, має намір почати страйк, який може завдати багатомільйонні збитки американській кіно- і телеіндустрії, передає BBC News.

Рішення про страйк ухвалено після невдачі на переговорах між представниками Гільдії та Спілкою продюсерів кіно і телебачення, що проводилися на предмет укладення нового контракту зі сценаристами.

Дія старого трирічного контракту закінчилася ще у четвер, 1 листопада. Письменники і сценаристи вимагають збільшення відрахувань від продажу телесеріалів і фільмів на DVD-дисках і через Інтернет. Продюсери вважають ці вимоги неприйнятними.

Проте сторони домовилися зустрітися ще раз, в неділю 4 листопада, перед початком страйку, щоб все-таки спробувати досягти компромісу.

Нагадаємо, що останній страйк письменників і сценаристів відбувся майже 20 років тому в 1988 році. Він тривав два тижні і обійшлося індустрії в 500 мільйонів доларів.

Агентство Reuters наводить в зв`язку з цим слова економіста з Лос-Анджелеса Джека КІЗЕРА, який вважає, що за нинішніх умов страйк такої ж тривалості може коштувати Голівуду вже один мільярд доларів.