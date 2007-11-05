В Житомирі пройшла хода в пам’ять жертв політрепресій

В суботу ввечері у Житомирі ВО "Свобода" здійснила смолоскипну ходу.

Хода пройшла головними вулицями міста у зв’язку з 70-ми роковинами масових політичних репресій 1937-1938 років, повідомив УНІАН голова Житомирської обласної організації ВО "Свобода" Руслан КОЦЮБИНСЬКИЙ.

"Мета акції - привернути увагу громадськості до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології", - сказав він.

Акція, в якій взяли участь близько 300 осіб, пройшла під гаслом "Не забувай свого минулого!".

Хода закінчилася мітингом біля пам’ятника Жертвам голодомору та політичних репресій на площі Путятинській, де учасники ходи запалили 70 свічок-лампад в пам’ять жертв масових політичних репресій.