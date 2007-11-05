В результаті корабельної аварії в Середземному морі біля узбережжя Італії загинули 26 нелегальних мігрантів із Єгипту, ще більше 100 осіб зникли безвісти.

Як передає РБК, єгиптяни намагалися дістатись Італії на двох суднах, проте в штормову погоду обидва вони затонули.

Всього на борту двох суден перебували 184 єгиптяни. Італійські рятувальники вже знайшли 26 тіл загиблих, ще 49 осіб врятовано, інших поки не знайдено. Рятувальні роботи тривають.