У центрі Києва міліціонери затримали 25 унсовців

В неділю вдень у центрі Києва співробітники міліції затримали 25 осіб, переважна більшість з яких належить до УНА-УНСО, за перешкоджання колоні представників громадської організації “Православне братство” пройти до Михайлівського собору.

Як повідомили УНІАН у центрі громадських зв’язків УМВС у Києві, інцидент стався о 15:20 на вул.Трьохсвятительській.

Представники “Православного братства” мали дозвіл на цю акцію від Київської міської державної адміністрації. Крім того, у столичній міліції поінформували, що скоріш за все, до деяких із затриманих з боку УНА-УНСО будуть вжиті превентивні методи, а саме – складено адміністративні протоколи за дрібне хуліганство.