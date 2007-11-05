У центрі Києва міліціонери затримали 25 унсовців
12:00, 05 листопада 2007Права людини
0
За перешкоджання акції “Православного братства”
В неділю вдень у центрі Києва співробітники міліції затримали 25 осіб, переважна більшість з яких належить до УНА-УНСО, за перешкоджання колоні представників громадської організації “Православне братство” пройти до Михайлівського собору.
Як повідомили УНІАН у центрі громадських зв’язків УМВС у Києві, інцидент стався о 15:20 на вул.Трьохсвятительській.
Представники “Православного братства” мали дозвіл на цю акцію від Київської міської державної адміністрації. Крім того, у столичній міліції поінформували, що скоріш за все, до деяких із затриманих з боку УНА-УНСО будуть вжиті превентивні методи, а саме – складено адміністративні протоколи за дрібне хуліганство.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter