Саакашвілі назвав опозиціонерів бездарами

Президент Грузії Михаїл СААКАШВІЛІ назвав акцію протесту опозиції, що третю добу триває біля парламенту Грузії, «бездарною імітацією революції троянд 2004 року», в результаті якої до влади прийшли він сам і його прихильники, передає агентство "Новости-Грузия".

М.СААКАШВІЛІ підкреслив, що нічого не має проти висловлення протесту.

«Це - частина демократії, за яку ми боролися. В рамках закону будь-яка людина може говорити про те, чим вона задоволена або незадоволена", - сказав грузинський президент, виступаючи з телезверненням до нації ввечері в неділю.

Це перший публічний виступ глави грузинської держави за час масових акцій протесту опозиції, що почалися в Тбілісі з п`ятниці.

Опозиція, яка проводить багатотисячний мітинг перед будівлею парламенту Грузії, вимагає відставки М.СААКАШВІЛІ, проведення парламентських виборів в квітні 2008 року, зміни правил комплектації виборчих комісій, зміни принципу проведення мажоритарних виборів і звільнення "політв`язнів", які за твердженням опозиції, утримуються в грузинських в`язницях.

Спікер грузинського парламенту Ніно БУРДЖАНАДЗЕ заявила, що дата проведення парламентських виборів не змінюється, і вони відбудуться восени 2008 року.