Єврокомісія хоче посилити контроль за пасажирами літаків

Європейська комісія планує запропонувати у вівторок нову систему збору даних про пасажирів літаків, що прямують до країн-членів ЄС, подібну до американської чи канадської системи, для посилення боротьби з тероризмом.

Про це повідомляє сьогодні агентство “Франс Прес”, цитуючи проект рішення Єврокомісії.

У випадку схвалення цього проекту під час засідання комісії 6 листопада, передбачається, що правоохоронні органи матимуть доступ до даних пасажирів напередодні польоту. Єврокомісія пропонує встановити 19 категорій даних про пасажирів, обов’язкових для повідомлення авіакомпаніями, серед яких: адреси електронної пошти пасажирів, інформація про способи оплати квитка, номери телефонів.

Передбачається, що ця інформація має надаватися правоохоронцям ЄС за 24 години до вильоту літака до європейських аеропортів, і, вдруге – після завершення реєстрації.

Також передбачається, що ця інформація зберігатиметься протягом 13 років, однак після 5 років зберігання вона переходитиме до так званої “сплячої” частини бази даних, і доступ до такої інформації буде дозволений лише за спеціальних умов.

Як повідомляв УНІАН, США та Канада запровадили таку систему отримання інформації про пасажирів після терористичного нападу на Нью-Йорк та Вашингтон 11 вересня 2001 року.