На Донеччині освячено Хрест в пам’ять про жертв репресій

Учора в смт Старобешево Донецької області відбулося освячення пам`ятного Хреста "Жертвам політичних репресій і Голодомору 1932-33 років" у зв’язку з 75-ю річницею Голодомору 1932-33 років в Україні і 70-ю річницею політичних репресій 1937-1938 років. Установлення подібних пам`ятних знаків планується і в інших населених пунктах області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, в мітингу-реквіємі "Розіпнута душа на хресті всевишнього печалі” взяли участь голова Старобешевської райдержадміністрації Василь ПАНЬКО, голова Старобешевської райради Микола МИХАЙЛОВ, заступник голови політичної партії Народний Рух України Василь КУЛЬБІДА, представники районних громадських організацій, політичних партій, старшокласники, а також делегації місцевих рад і журналісти.

Виступаючі на мітингу відзначали, що за даними науковців, смертність населення Донецької області в ті часи перевищувала середній рівень в 3-4 рази. Всього в області від Голодомору постраждало понад 100 тисяч чоловік. Свідки того часу впевнені, що великих масштабів трагедії вдалося уникнути тільки тому, що сільське населення масово йшло працювати на підприємства, де одержувало продуктові пайки, а в Приазов`ї - завдяки масовому вилову і споживанню риби хамси.

Після мітингу протоієрей МИКИТА освятив пам`ятний Хрест і відслужив панахиду за безневинно убитими жертвами політрепресій і Голодомору.

У прес-службі також відзначили, що зараз в Україні здійснюється масштабна державна програма вшанування пам`яті жертв Голодомору. В офіційний День 75-х роковин Голодомору 24 листопада в регіоні буде продовжена Всесвітня акція "Запали свічку!", коли увечері будуть запалені свічки в пам`ять про жертв голодоморів і політичних репресій.

Крім того, в області продовжується робота зі складанню Регіональної Книги пам`яті. На теперішній час членами робітників групи поіменно встановлені 5 тис. 548 осіб, із яких свідоцтва 153-х систематизовані, оброблені і передані в Державний архів області. Також триває робота з виявлення і впорядкування всіх місць поховань жертв трагедії.