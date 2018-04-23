Українки: Хочемо тут залишитися і працювати

73 українки, які працювали у Тшебожі під Пижицями, відмовляються покинути Польщу і все вказує на те, що вони виграють. Їх старання підтримує український консул.

У вівторок прикордонники та Державна інспекція праці провели контроль господарства Яна Сівця, де працювали 73 українки. Виявилося, що жінки у Польщі легально, бо про їх приїзд було повідомлено у Повітовій інспекції праці у Пижицях.

- Але було порушено умови, бо вони мали право на роботи в полі, а працювали на виробництві вінків, - говорить Рената Лоренц з Окружної інспекції праці у Щецині.

У середу всі українки отримали наказ покинути Польщу протягом семи днів (тобто до вівторка) і 12-місячну заборону на в’їзд до Польщі.

У четвер частина з них повернулася в Україну. У п’ятницю решта жінок звернулася до західнопоморського воєводи.

Заступник воєводи Мартин Сиховський повідомив, що рішення у справі відкликань (кожної жінки окремо) будуть прийняті на початку наступного тижня.

Щецинський воєводський уряд отримав уже лист з Міністерства праці і суспільної політики, з якого зрозуміло, що вигнання українок з Польщі не має законних підстав. «Дані, що стосуються професії або роду праці мають лише допоміжний характер. Факт зазначення у формулярі польових робіт у той час, коли, очікуючи на можливість їх виконання, іноземкам доручили іншу роботу, не повинен трактуватися як порушення правил», - написав Януш Гжиб, заступник директора департаменту міграції Міністерства праці та суспільної політики.

Сиховський сказав, що, якщо до вівторка всі відкликання не будуть розглянуті, воєвода затримає виконання рішення про депортацію українок.

Міжнародна справа

Жінкам допомагає почесний консул України в Щецині Генрик Колоджей.

- Розгляду справи чекає МЗС України, ще сьогодні я маю їм повідомити результати, - говорить Колоджей.

Українки приїхали до Польщі тиждень тому. Мали працювати на збиранні гілок манджурської верби (яка використовується для букетів та декорацій). Сівець має близько 70 га посівів, які мають бути обірвані до кінця грудня.

- У вівторок ми обприскували посіви і чекали, поки з них опаде листя, - розказує Сівець. – Бо гілки збираються без листя .

Щоб не витрачати час, українки привчалися до роботи з вінками.

Будинок у будові

Як стверджує Сівець, українки мали заробляти 70 злотих за годину праці на вінках. Проте отримали тільки 50 злотих.

Жінки мешкали у незакінченому будинку у кімнатах на кілька осіб (частина помешкань не мала дверей). У будинку є обігрів, вода і кухня з газом.

Під час вівторкової інспекції у Тшебожі повітовий санітарний інспектор Рафал Сльосарек стверджував, що будинок, в якому вони мешкають, у незавершеному стані, не може бути використаний, тож ніхто не повинен у ньому мешкати.

- До суботи все мало бути готовим: душі, туалети, двері та підлоги. Але через всі ці клопоти ми не змогли це зробити, - сказав Сівець.

До нас поставилися як до злочинців

Українки попри незадовільні умови проживання не скаржаться.

- Ми приїхали не на відпочинок, а до праці, і ми знали, які тут умови, - запевняє Гана Яцків з Івано-Франківська. – Рік тому я нелегально працювала в Італії і ніхто до мене не ставився так, як тут. Я почувалася злочинцем. У нас брали відбитки пальців. Це було страшно.

Жінки також ображені на ЗМІ: " Вони зробили з нас посміховисько. Начебто живемо у скандальних умовах, а це неправда".

Анджей Кулей, Gazeta Wyborzca