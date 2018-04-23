Міліція затримала учасників пікету УНА-УНСО в Києві (фоторепортаж)
У центрі Києва співробітники міліції затримали 25 осіб за перешкоджання колоні представників громадської організації “Православне братство” пройти до Михайлівського собору...
У центрі Києва - на вул.Трьохсвятительській - співробітники міліції затримали 25 осіб, переважна більшість з яких належить до УНА-УНСО, за перешкоджання колоні представників громадської організації “Православне братство” пройти до Михайлівського собору.
Представники “Православного братства” мали дозвіл на цю акцію від Київської міської державної адміністрації.
Фото Віталія Данильченка / УНІАН
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