Представники 10 країн обговорять проблему видачі правопорушників

Учасники міжнародної конференції з екстрадиції, яка відбудеться 5-6 листопада в м. Києві, обговорюватимуть проблемні питання, пов’язані з видачею правопорушників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, конференція проводиться в рамках Спільної програми міжнародного співробітництва між Міністерством юстиції України та Радою Європи “Міжнародне співробітництво у кримінальних справах в Україні” (UPIC).

Про участь у конференції заявили 10 країн – Грузія, Ізраїль, Молдова, Німеччина, Португалія, Російська Федерація, Сполучене Королівство Велика Британія, Туреччина, Чеська Республіка, а також Україна.

За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, конференція надасть можливість державам - не членам Європейського Союзу отримати поглиблене розуміння Європейського ордеру на арешт, що застосовується державами - членами Європейського Союзу з 2004 року.

О.ЛАВРИНОВИЧ також повідомив, що у ході конференції представники держав-учасниць обговорять проблемні питання, пов’язані з видачею правопорушників з огляду на Європейську конвенцію про видачу правопорушників 1957 року та Протоколи до цієї Конвенції 1975 та 1978 років.

На Конференції також будуть досліджені відповідні прецеденти Європейського Суду з прав людини стосовно екстрадиції.

Від України участь у конференції візьмуть представники Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, включаючи Національне Центральне Бюро Інтерполу в Україні, та судової гілки влади.