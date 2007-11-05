Нацменшини не хочуть складати іспити українською

Угорська громада, що представляє інтереси близько 150 тисяч етнічних угорців, пропонує проводити тести для вступу у вузи угорською мовою, оскільки учні не завжди добре розуміють українську.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, у Міністерстві освіти і науки України зараз вивчають таку можливість.

Тим часом начальник Львівського обласного управління освіти і науки Павло ХОБЗЕЙ вважає недоцільним проведення незалежного тестування мовами меншин.

На засіданні львівського прес-клубу реформ він звернув увагу на те, що викладання у вузах все одно ведеться державною мовою.

Натомість П. ХОБЗЕЙ пропонує пристосувати тести до потреб інвалідів.

"На сьогодні, наприклад, я не знаю як мають вступати слабозорі, сліпі до вузів. Як бути з ними? Оскільки дорога до вузу веде лише через центр оцінювання. Я б звернув на це увагу, а не на мови", - зазначив він.

В регіональному центрі оцінювання повідомили, що тести таблицею Брайля, швидше за все, буде введено лише через рік.