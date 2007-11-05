Міжнародний комітет захисту преси занепокоєний ситуацією в Україні

Міжнародний комітет захисту вільної преси і прав журналістів напередодні висловив занепокоєння з приводу ставлення української влади до незалежних журналістів, які викривають корупцію у держорганах.

Про це повідомляє Кореспондент із посиланням на Українське радіо.

Зокрема, у комітеті заявляють, що правоохоронці сфабрикували кримінальну справу проти незалежного журналіста Вадима ГЛАДЧУКА, який оприлюднив дані про корупцію посадовців Тендерної палати України.

Також у заяві комітету йдеться про неприпустимість погроз на адресу Юрія ШЕЛЯЖЕНКА - автора книги "Чортківська відьма, кукурудзяний злодій і тендерна мафія", де йдеться про діяльність почесного президента Тендерної палати Олександра ТКАЧЕНКА.

Комітет закликає український уряд і Президента негайно розглянути ці факти та вжити невідкладних заходів, аби раз і назавжди покласти край спробам будь-якого тиску на незалежних журналістів.