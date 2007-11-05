Круглий стіл на тему: «Організаційно-правові засади усиновлення у контексті захисту прав дитини»

6 листопада - 10-00 - Круглий стіл на тему: «Організаційно-правові засади усиновлення у контексті захисту прав дитини». Організатори: Інститут законодавства ВРУ спільно з представництвом ЮНІСЕФ в Україні, Міністерством України у справах сім‘ї, молоді та спорту, Міністерством юстиції України, Академією правових наук України та Всеукраїнською громадською організацією «Служба захисту дітей» (Академія правових наук України, вул. П.Орлика, 3). Телефони: 235-96-17, 253-18-00.

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