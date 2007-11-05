Конференція «Професійні стандарти журналістики в умовах цензури грошей» (м.Одеса)

6 листопада - 10-00 - У м.Одесі відбудеться конференція «Професійні стандарти журналістики в умовах цензури грошей», організована Академією української преси і Посольством Федеративної Республіки Німеччина (конференц-зал готелю «Валентина», Курортний пров.,2). Реєстрація учасників з 9-30. Потрібна акредитація. E-mail: npj@bk.ru.

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