Студенти замерзають в гуртожитках і університетських аудиторіях

Українська асоціація студентського самоврядування надіслала звернення від представників органів студентського самоврядування східних і південних районів України до Президента Україна Віктора ЮЩЕНКА та Генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА у зв’язку із надзвичайною ситуацією, що склалася через відсутність опалення у навчальних корпусах та студентських і аспірантських гуртожитках.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в секретаріаті УАСС, на даний момент температура у навчальних та житлових приміщеннях значної частини вузів є суттєво нижчою від установленої санітарними нормативами, тому здоров’я студентів знаходиться під серйозною загрозою.

В той же час, адміністрації цих вузів, які за таких обставин зобов’язані були зупинити навчання та розпустити студентів по домівках до виправлення ситуації, не здійснили цих необхідних кроків, а незаконно продовжують навчальний процес, - повідомив голова секретаріату УАСС Олексій КЛЯШТОРНИЙ. За його словами, Міністерство освіти і науки України також не вжило необхідних заходів для оперативного реагування на цю ситуацію.

Українська асоціація студентського самоврядування створила Надзвичайний комітет захисту здоров’я студентів, завданням якого є моніторинг температурного режиму у вузах безпосередньо на місцях.