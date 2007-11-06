В Одесі обговорюють єврейське питання

Основний перебіг єврейської політичної думки напередодні і після 1917 року, «єврейське питання» в політичних концепціях і практичній діяльності різних політичних сил – такі теми мають намір упродовж трьох днів обговорити науковці з України, Німеччини, Польщі і Росії, які прибули сьогодні до Одеси на VI міжнародну конференцію «Одеса і єврейська цивілізація».

«Мета конференції полягає в тому, - заявив на зустрічі з журналістами директор Музею історії євреїв Одеси «Мігдаль-Шорашим» Михайло РАШКОВЕЦЬКИЙ, - щоб активізувати науковий, об`єктивний інтерес до складного періоду в світовій історії, і одеських євреїв зокрема. Дотепер, на жаль, різні аспекти теми «Одеса і єврейська цивілізація» вивчені недостатньо».

Мені здається, додав М.РАШКОВЕЦЬКИЙ, що «події, які відбувалися напередодні 1917 року і в подальші роки - це трагедія для всіх, зокрема для єврейства, який переживав серйозний розкол, дуже серйозні внутрішні суперечності. Наступив час розбиратися зі всім спокійно і об`єктивно. Тому що, коли на догоду тимчасовим політичним інтересам нехтували науковим підходом, страждала істина».

У програмі 3-денної конференції – 30 доповідей дослідників заявленої теми з Одеси, Києва, Харкова, Севастополя, Миколаєва, а також Москви, Санкт-Петербурга та інших зарубіжних наукових і культурних центрів. У її рамках також відбудеться «круглий стіл» на тему «Євреї і революція. Факти і стереотипи».

Конференцію, присвячену 80-річчю першого одеського музею єврейської культури ім. Менделе Мойхер-Сфоріма і 5-річчю нині діючого музею єврейської культури «Мігдаль-Шорашим», проводять Міжнародний єврейський громадський центр «Мігдаль» спільно з Одеським національним університетом ім. І.Мечникова і Одеським товариством єврейської культури.