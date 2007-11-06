Черновецький виганяє з Хрещатика останню книгарню

Керівництво книгарні “Знання” заявляє, що влада Києва не має підстав для їх виселення з приміщення на Хрещитику, яке займає магазин .

Про це в інтерв’ю “5-му каналу” заявила генеральний директор ТОВ «Книжковий магазин «Знання” Світлана ВАРХОЛОВА.

“У нас договір ще 1994 р., але він - до початку реконстуркції вул. Хрещатик. Навіть не кварталу, а вулиці. І ми вважаємо, що він дійсний”, - сказала вона. При цьому С.ВАРХОЛОВА підкреслила, що ніяких заборгованостей ні за оренду, ні за комунальні послуги в никарні не буває.

На офіційному веб-порталі Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів, до якої входить і магазин «Знання», розміщено заяву-звернення Президента асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександра АФОНІНА, в якому повідомляється, що 3 листопада 2007 р. Київська мерія офіційно повідомила колективу книгарні «Знання» (вул. Хрещатик, 44 А) про розрив орендних стосунків і виставила вимогу до 10 листопада звільнити приміщення від книжок та обладнання.

О.АФОНІН закликав усіх підтримати колектив книгарні і не допустити закриття магазину. “Відступати нема куди. Остання книгарня на Хрещатику, осередок української культури, під загрозою знищення”, - зазначається в зверненні.

На веб-порталі повідомляється, що є намір ввести в книгарні постійне чергування громадськості, а також організувати тривожний загін, який повинен зібратися упродовж 15 хвилин і перекрити “рейдерам” доступ до магазину. Зараз у книгарні знаходяться представники громадської організації «Опора», які приєдналися до акції. Вони з наручниками, щоб у разі нападу на книгарю миттєво прикуватися до дверей чи системи опалення.

“Наша мета, - зазначив О.АФОНІН, - зупинити виселення видавництв, книгарень, бібліотек, закладів культури й мистецтва через спонукання Президента України і Кабінету Міністрів до прийняття відповідних рішень, які б наклали мораторій на цей процес, а також ініціювати прийняття поправок до закону, яким було б встановлено, що в будь-якому разі правонаступником книгарні мусить бути лише книгарня, галереї — галерея, бібліотеки — бібліотека”.

В Асоціації зазначають, що за останні 2 роки в Києві закрили 3 книгарні та 18 видавництв.