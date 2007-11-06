Європоліція розкрила підпільну мережу по розповсюдженню дитячої порнографії

Європейські правоохоронні органи оголосили про розкриття крупної підпільної мережі з розповсюдження дитячої порнографії в Інтернеті. Як повідомляє агентство France Presse з посиланням на "Європол", переважну більшість жертв складали дівчатка з України у віці від 9 до 16 років. Їх відверті фотографії вироблялися на одній з українських фотостудій.

В операції "Коала" брали участь поліцейські з 18 європейських країн і Австралії. В результаті було заарештовано 92 людини у восьми європейських країнах, заявив представник організації європейських прокурорів "Євроджаст". Всього клієнтами підпільної мережі були дві з половиною тисячі чоловік.

Головний підозрюваний був заарештований в Італії, коли він, імовірно, збирався вилетіти до України, де у нього є два будинки. При ньому було виявлено 70 тисяч доларів готівкою і велику кількість порнографічної продукції, передає Лента.ру.