У Криму на плато Ай-Петрі зносять будівлі кримських татар

Зараз на плато Ай-Петрі в Криму проводиться знесення будівель кримських татар.

Як розповів по телефону кореспонденту УНІАН заступник голови Бахчисарайської районної державної адміністрації Айдер ХАЛІЛОВ, було прийнято рішення суду про знесення однієї самовільної будівлі кримського татарина на Ай-Петрі, проте «влада, міліція, держвиконавці, використовуючи це судове рішення, вирішили знести всі будівлі кримських татар» на плато.

За даними А.ХАЛІЛОВА, сьогодні вночі близько 50 кримських татар піднялися на плато, захищати свої будівлі (літні кафе, різноманітні точки з надання розважальних послуг). «Близько півгодини тому почався штурм, "Беркут" - близько тисячі озброєних газом та ін. бійців - побив усіх кримських татар (що знаходяться на Ай-Петрі – УНІАН), зараз зносять будівлі, не маючи на це підстав», - підкреслив він.

За словами А.ХАЛІЛОВА, зараз всі дороги в районі плато перекриті. «Щоб не допустити туди (на Ай-Петрі – УНІАН) інших кримських татар», - припустив він.

А.ХАЛІЛОВ також повідомив, що в районі села Соколине в даний момент збираються кримські татари.

В той же час, як повідомила в телефонній розмові кореспонденту УНІАН співробітник Центру громадських зв`язків (ЦГЗ) Головного управління МВС України в Криму Ольга КОНДРАШОВА, Державна виконавча служба, згідно з рішенням суду, проводить знесення будов на Ай-Петрі (всього 7 будов).

«Одну капітальну – бар-кафе «Едем», інші – недобуди», - сказала О.КОНДРАШОВА, зазначивши, що міліція зараз знаходиться на місці знесення споруд для охорони громадського порядку.

«Ситуація на даний момент (роботи по знесенню ще тривають) - спокійна, стабільна, ніяких ексцесів не було», - підкреслила співробітник ЦГЗ кримського Главку МВС.

Вона також повідомила, що на місці подій знаходиться начальник кримської міліції Анатолій МОГИЛЬОВ.

О.КОНДРАШОВА не змогла уточнити точну кількість правоохоронців, що забезпечують громадський порядок на Ай-Петрі.

"Достатня кількість" (правоохоронців – УНІАН), - зазначила співробітник ЦГЗ.