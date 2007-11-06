Оголошено конкурс з добору кандидатів на посаду судді Європейського суду

З метою проведення добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України оголошується конкурс з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

Як повідомляє прес-служба глави держави, добір кандидатів здійснюватиметься конкурсною комісією з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України, затвердженого Указом Президента України від 1 листопада 2007 року № 1043.

Кандидатом на посаду судді Європейського суду з прав людини може бути громадянин України, який: має повну вищу юридичну освіту та стаж роботи у галузі права, в тому числі на посаді судді, або досвід наукової чи викладацької діяльності у цій сфері не менш як десять років, або досвід діяльності у сфері захисту прав людини і основоположних свобод; має ґрунтовні знання положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, протоколів до неї та практики Європейського суду з прав людини; вільно володіє однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою).

Не може бути кандидатом для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України особа: яка досягла 70 років – граничного віку перебування на посаді судді Європейського суду з прав людини, встановленого статтею 23 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною; щодо якої провадиться дізнання, досудове слідство чи судовий розгляд кримінальної справи або яка має судимість, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку.

Для участі в конкурсі особа, яка має намір узяти в ньому участь, подає до конкурсної комісії написану власноруч письмову заяву на ім`я голови конкурсної комісії та автобіографію, а також завірені в установленому порядку: копію паспорта громадянина України; копію диплома про повну вищу юридичну освіту; копію документа про присвоєння наукового ступеня або вченого звання; копію трудової книжки.

Особи, які мають намір узяти участь у конкурсі, можуть також подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, участь у міжнародних конференціях, наукові публікації, рекомендації тощо), досвіду діяльності у сфері захисту прав людини і основоположних свобод.

Заяви про участь у конкурсі та зазначені вище документи подаються до 6 грудня 2007 року за адресою: м. Київ, вул. Золотоворітська, 2 – 2А, Українська іноземна юридична колегія.

Особи, які відповідають зазначеним вимогам та подали заяви в установлений термін, допускаються до тестування для визначення рівня володіння однією з офіційних мов Ради Європи.

Тестування проводитиметься Вищими курсами іноземних мов при Міністерстві закордонних справ України 12 грудня 2007 року о 14.00 за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 1.

За результатами тестування конкурсна комісія визначить осіб, які будуть допущені до співбесіди. Співбесіда проводитиметься конкурсною комісією 18 грудня 2007 року о 10.00 за адресою: вул. Банкова, 11.

Тел. для довідок: 255-74-53, 255-71-46.