Українське Генконсульство у Гданську заступилося за 73 українок

Генеральне консульство України в Гданську разом із Почесним консулом України в Щецині продовжують вживати заходів з метою вирішення справи на користь 73 українських громадянок, яким було висунуто звинувачення у порушенні закону Польщі «Про іноземців». Про це повідомив на брифінгу начальник прес-служби Міністерства закордонних справ України Андрій ДЕЩИЦЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, за інформацією Генерального консульства України в Гданську, у господарстві польського фермера поблизу міста Пижице працюють 73 громадянки України, жодна з яких не була затримана. Всі вони мають дійсні документи, візи з правом на працевлаштування і перебувають на території Польщі легально.

Проте, зазначив А.ДЕЩИЦЯ, представниками польської прикордонної служби були висловлені претензії до українських громадянок з приводу порушення ними польського законодавства про працю, а саме відсутності дозволу Західнопоморського воєводи на виконання робіт у приміщенні. В зв’язку з цим їм було запропоновано виїхати за межі Польщі впродовж семи днів.

Як повідомив А.ДЕЩИЦЯ, 2 листопада керівниками органів самоврядування спільно з Почесним консулом України в місті Щецині від імені всіх 73 громадянок України було подано апеляцію на ім’я Західнопоморського воєводи з приводу рішення прикордонної служби Республіки Польща. За даними Генконсульства, на даний час справа українських громадянок перебуває на розгляді Західнопоморського воєводи, який має прийняти остаточне рішення стосовно можливості їх подальшого перебування на території країни та щодо виконання необхідних процедур з метою забезпечення їх праці у відповідності з чинним законодавством Польщі 6 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня речник поморського відділу Прикордонної служби Яцек ОГРОДОВИЧ повідомив журналістам, що у Польщі затримано 75 українок, які нелегально працювали на виробництві. За його словами, працевлаштував українок власник господарства неподалік міста Пижице у Західнопоморському воєводстві Польщі. Українки працювали не на полі, як це було попередньо узгоджено, а на виробництві декоративних вінків.

За словами Я.ОГРОДОВИЧА, українки фігуруватимуть у базах даних як особи, небажані на території Республіки Польща.

У свою чергу у Прикордонній службі Польщі заявили, що 75 громадянок України мають залишити територію держави, а якщо не зроблять цього впродовж тижня, то їх буде депортовано. Українки протягом року не матимуть права в`їзду на територію Польщі.