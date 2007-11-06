За заперечення Голодомору доведеться відповідати

У Секретаріаті Президента підготовлено законопроект про встановлення кримінальної та адміністративної відповідальності за заперечення Голодомору і Голокосту

Про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО повідомив в інтерв`ю п`ятьом українським друкованим виданням — газетам «День», «Сільські вісті», «Україна Молода», «Факти» і тижневику «Дзеркало тижня».

Президент переконаний, що закон про Голодомор 1932-1933 років має містити статтю про адміністративну і кримінальну відповідальність. “Учора я підписав законопроект цього типу і не вніс його в парламент лише з однієї причини. Я хотів би спочатку виступити зі спеціальним зверненням до українського парламенту, висвітливши всі обставини, які стосуються і поточного, й історичного моментів. І потім запропонувати прийняти рішення про встановлення кримінальної та адміністративної відповідальності щодо заперечення Голокосту і Голодомору”, - наголосив він.

На думку глави держави, ці дві теми дуже близькі. За словами В.ЮЩЕНКА ухвалення відповідного закону буде хорошим прикладом того, як, “з одного боку, дві найбільші трагедії, одна з яких забрала п`ять млн. чоловік, а інша — близько 10 млн. чоловік, все-таки матимуть міжнародний статус, а, з іншого, — чіткі межі відповідальності в рамках національного законодавства”.

“Тому це питання не за горами. Я переконаний, що в парламенті проблем з цього питання не буде. Ми знайдемо сторони, які мають політичну мораль та непригнічену національну свідомість і, кінець-кінцем, добре розуміють, що це крок не проти когось”, - підкреслив Президент.

При цьому він зауважив, що це рішення не буде направлено проти Росії, проти російського народу. “Вибачте — це крок проти режиму, який тоді був єдиним і головним винуватцем цієї трагедії. На жаль, політичні коментарі є різними. Але я переконаний, що політики мають властивість дорослішати з часом, з кожним днем бути більш сумлінними, коли ми обговорюємо такі чутливі для українського серця питання. Тому переконаний, ми це питання в українському парламенті зрушимо, як зрушили тему визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом”, - підкреслив він.

Також В.ЮЩЕНКО висловив упевненість, що з часом вся міжнародна спільнота визнає Голодомор в Україні актом геноциду.

“Ще не вечір. Ми повинні розуміти, що доведення до цілого людства трагедії — Великого Голоду 1932-1933 року — це не факультатив на один календарний рік. Ми чітко повинні розуміти, що це питання має дуже багато викликів, які треба пройти українській нації”, - сказав він.

Рішення ЮНЕСКО, за словами Президента, по суті, є свідченням того, що робота, яка була проведена за останні два роки Україною, політичними силами, дипломатією, як результат, отримала визнання у 193-х країнах світу, які одноголосно прийняли таке рішення.