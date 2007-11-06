”Свобода” прийде на Майдан за будь-яких умов

Всеукраїнське об’єднання “Свобода” заявляє про намір провести 7 листопада на Майдані Незалежності свою акцію «Злочини комунізму мають бути засуджені, комуністична ідея - заборонена» за будь-яких умов.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської організації ВО «Свобода» у зв’язку з наміром Київської міської державної адміністрації звернутися до суду з приводу обмеження заходів політичних сил на Майдані Незалежності 7 листопада.

У “Свободі” висловлюють обурення позицією київської влади, яка виступає “на стороні антиукраїнських сил”.

Сьогоднішню зустріч представників КМДА з представниками політичних сил, які подали заявки про проведення акцій 7 листопада, голова Київської міської організації ВО «Свобода» Андрій МОХНИК назвав “частиною добре відпрацьованої технології, застосування якої допомагає київській владі приховати своє небажання протидіяти відверто антиукраїнським силам”.

Зокрема, за його словами, КМДА після цих «нарад» повідомляє, що сторони не знайшли компромісу, а тому з метою забезпечення громадського порядку звертається до суду. І вже суд приймає рішення про заборону проведення акцій в центрі Києва, не зважаючи на ідеологічне наповнення акцій. “І ще, київська влада застосовує цю схему вибірково: українським націоналістам забороняли відзначати визначні українські дати завжди, а так званим «лівим» відзначати, наприклад річницю жовтневого путчу, не забороняли жодного разу”, - заявив керівник київської “Свободи”.

«Всеукраїнське об’єднання «Свобода» не бачить сенсу в подальшому відвідуванні таких нарад, які перетворилися на якийсь театр, де кожному відведена своя роль. За майже два роки «Свободі» лише забороняли проводити акції щодо відновлення історичної та національної справедливості. І все це підносилось як пошук компромісу”, - заявив А.МОХНИК, залишивши нараду в КМДА.

Він нагадав, що «Свободі» заборонили відзначати на Майдані Незалежності та Хрещатику 100-річчя Головного командира УПА, генерала Романа Шухевича та 65-річчя створення Української повстанської армії.

“Що ж до нашої акції на Майдані Незалежності 7 листопада, то вона відбудеться за будь-якої погоди», - наголосив А.МОХНИК.

Як повідомляв УНІАН, начальник Головного управління з питань внутрішньої політики КМДА Віктор ГОНЧАРУК заявив, що Київська мерія звернеться до суду з приводу обмеження заходів політичних сил у центрі столиці 7 листопада.

За його словами, на сьогоднішній нараді, яка проводилась в його управлінні, представники КПУ та ВО «Свобода» не погодились на пропозицію мерії розділити в часі або просторі проведення своїх заходів з нагоди річниці Жовтневої революції. Вони аргументували це тим, що в кожної сили «свої завдання», пояснив В.ГОНЧАРУК.

Через це, за його словами, керівництво міста прийняло рішення з метою не допустити фізичного протистояння між представниками лівих та правих сил, звернутись до судових органів.