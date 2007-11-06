Самозахвати організовують кримські татари-”радикали”, а не Меджліс

Голова кримського парламенту спікер Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що самовільні захоплення земель на півострові організовує не Меджліс кримсько-татарського народу, а «радикально налаштовані кримські татари». Про це він заявив сьогодні журналістам в Сімферополі.

«Ви знаєте позицію Мустафи ДЖЕМІЛЬОВА (лідера Меджлісу – УНІАН), який недавно сказав, що він проти самозахватів, але тільки в крайньому випадку, коли органи влади не приймають рішення про виділення земельних ділянок, тоді потрібно переходити до якихось активних дій, - зазначив кримський спікер. - За цей рік Меджліс не провів жодної акції, пов`язаної з самовільним заняттям земельних ділянок. Меджліс до цього ніякого відношення не має».

Як передає кореспондент УНІАН, А.ГРИЦЕНКО зазначив, що «радикально налаштовані кримські татари, які спекулюють на проблемах людей», підштовхують «частину населення» до незаконного заняття земельних ділянок.

Серед організаторів самозахватів керівник парламенту автономії згадав Даніяла АМЕТОВА (у кримській пресі його іноді називають «королем самозахватів» - УНІАН). «Даніял АМЕТОВ не є членом Меджлісу, він є організатором самовільних захоплень», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

Він також заявив, що органами влади Криму прийняті сьогодні «дуже серйозні рішення», які дозволяють врегулювати всі земельні конфлікти на півострові. При цьому А.ГРИЦЕНКО додав, що всі земельні проблеми в АРК – локальні. «Ми домовлялися спочатку, що ми ці проблеми вирішуватимемо поетапно. Спочатку Сімферопольський район, потім Сімферополь, Алуштинській регіон, Судакський і так далі», - додав керівник парламенту автономії.

Як повідомляв УНІАН, за даними Республіканського комітету з земельних ресурсів, 15 тисяч га землі в автономії захоплені самовільно.