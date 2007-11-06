У Женеві говорили про використання зброї надмірного ураження

Вчора у Женеві відбулася Перша конференція держав-учасниць Протоколу V про вибухонебезпечні залишки війни (ВЗВ) «Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, до складу української делегації, яку очолює Постійний представник України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Євген БЕРШЕДА, ввійшли представники Секретаріату Президента України, Міноборони та МНС України.

У роботі сесії взяли участь представники 66 держав, а також Служби ООН з мінної діяльності, Міжнародного Комітету Червоного Хреста, Міжнародної кампанії за заборону протипіхотних мін, Женевського центру з гуманітарного розмінування та Міжнародної організації «Human Rights Watch».

При обговоренні проблем, обумовлених існуванням ВЗВ, відбувся обмін думками щодо підвищення безпечного збереження боєприпасів, створення міжнародної бази даних ВЗВ, заснування програм спонсорської допомоги. Особливу увагу приділено визначенню типів боєприпасів, які становлять найбільшу загрозу згідно діючих норм міжнародного гуманітарного права.

Голова української делегації наголосив на необхідності належної імплементації Протоколу V Конвенції, доцільності впровадження міжнародної бази даних про ВЗВ, повідомив про вжитті українською стороною заходи з метою знешкодження вибухонебезпечних залишків війни і актуальність для України проблеми застарілих і надлишкових боєприпасів колишнього СРСР.

У ході дебатів делегація України приєдналася до заяви Європейського Союзу з проблематики вибухонебезпечних залишків війни.