20 осіб затримано за опір міліції під час знесення будівель на Ай-Петрі

Понад 20 чоловік, які чинили опір міліції при знесенні самовільних будов на плато Ай-Петрі, було затримано.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Центрі громадських зв`язків (ЦГЗ) Головного управління МВС України в Криму.

«Понад 20 чоловік, які чинили опір, затримано, - зазначили в ЦГЗ. - Люди доставлені в Ялтинський міський відділ міліції, проводиться допит».

Як повідомили в ЦГЗ, порядок під час знесення самозахоплень на Ай-Петрі охороняли близько тисячі співробітників правоохоронних органів.

Даних про потерпілих під час знесення самозахоплень у міліції на даний момент немає.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на плато Ай-Петрі проводилося знесення самовільних будов. Кримські татари стверджують, що під час «штурму» їх побили правоохоронці. У міліції підкреслюють, що знесення проводилося на законних підставах, ситуація була спокійна, ніяких ексцесів не відбулося. Голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО схвалив знесення самовільних будов.