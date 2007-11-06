В Донецьку не вистачає грошей, щоб забути організаторів Голодомору

Міський голова Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО заявляє, що сьогодні "в місцевому бюджеті немає фінансових ресурсів" на зміну назв вулиць і районів, які носять імена організаторів Голодомору 1932-1933 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

"Це потрібно міняти паспорти. По-перше, окрім Київського району і Пролетарського, у нас решта практично всі райони підпадають під ті вимоги, які висуваються, але таких фінансових ресурсів у місцевому бюджеті немає", - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО. При цьому він додав, що витрати на перейменування "виливаються в кілька десятків мільйонів". (У Донецьку 7 районів з 9 носять імена радянських лідерів - Куйбишевський, Кіровський, Ворошиловський, Калінінський, Будьоннівській, Петровській і Ленінський - УНІАН).

О.ЛУК’ЯНЧЕНКО вважає, що перейменуванням можна зайнятися, "коли будуть вільні фінансові ресурси". "На сьогодні є більш першочергові, важливіші питання, які необхідно вирішувати, забезпечуючи життєдіяльність міста", - вказав мер.

"Якщо це коштуватиме понад 30 мільйонів, то краще ці 30 мільйонів, напевно, направити на те, щоб кожну з вулиць, тим паче з тих, які знаходяться в приватному секторі, заасфальтувати, зробити освітлення там, озеленити їх і навести належний санітарний порядок", - запропонував О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Одночасно він акцентував, що робота над проектом перейменування вулиць і районів Донецька все ж таки вестиметься.

"Ми вестимемо підготовчу роботу, винесемо це питання на суд жителів нашого міста і розглянемо його в інформативному порядку на сесії міської ради", - підтвердив мер.

Він висловив переконання, що перейменування треба проводити одночасно з адміністративно-територіальною реформою - "щоб один раз провести цю роботу, і щоб один раз переживати плутанину, яка виникне, безперечно".

"Ми всі заперечуємо, що було дев`яносто років нашої історії, ми всі маємо заперечувати, і з якихось витоків розпочинати нову сторінку. Але це повинні визначати ні якісь, так би мовити, особи, а мають визначити історія і народ", - вважає О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Він також застеріг, що "ми договоримося до того, що Голодомор і розмови про його жертви не сприйматимуться народом". "Тому що ми знову починаємо силоміць цю тему насаджувати", - додав мер Донецька.

Як повідомляв УНІАН, згідно з Указом Президента “Про заходи у зв`язку з 75-ю річницею Голодомору 1932-1933 років в Україні”, місцевій владі доручено, зокрема, вжити заходів щодо перейменування вулиць, площ, провулків, проспектів, парків і скверів у населених пунктах України, назви яких пов`язані з особами, причетними до організації Голодомору 1932-1933 років в Україні.