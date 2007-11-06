Кримські татари звинувачують чиновників у корупції і безвідповідальності

На думку голови кримсько-татарської громадської організації «Койдешлер» («Односельці») Ібраіма ВОЄННОГО, «кримські чиновники загрузли в корупції у сфері земельних відносин».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Сімферополі.

Як приклад І.ВОЄННИЙ навів історію з виділенням 4 га землі для депортованих Лівадійською селищною радою в районі «Галявини казок» (Велика Ялта, АР Крим), які в результаті рішенням цієї ж селищної ради на чолі з Олексієм МАМИКІНИМ було передано в оренду київській фірмі – ПП «Алексвіт» для будівництва коттеджного селища.

І.ВОЄННИЙ переконаний, що Лівадійська селищна рада сама створила собі проблему з цією ділянкою, і тепер дивно, що О.МАМИКІН покладає на себе контроль у розгляді ситуації, що склалася. «Ми так думаємо, тут має місце факт корумпованості і припускаємо, що тут відіграють роль великі гроші», – переконаний І.ВОЄННИЙ. На його думку, «просто так, за красиві очі і за добре ставлення», О.МАМИКІН не виносив би на сесію питання про виділення землі, призначеної для депортованих громадян, і не вирішував би його на користь фірми «Алексвіт».

І.ВОЄННИЙ також повідомив, що організація «Койдешлер» звернулася до голови Верховної Ради АРК Анатолія ГРИЦЕНКА, до голови Ради міністрів АРК, в Представництво Президента України в АРК, до всіх силових структур і правоохоронних органів з проханням звернути увагу на цей факт, провести розслідування і повернути вказаний земельний масив депортованим. За його словами, сьогодні з депортованими «намагаються домовитись», аби вказаний земельний масив площею 4 га належав фірмі «Алексвіт», а кримським татарам буде виділено альтернативну ділянку в іншому місці. За його словами, альтернативної ділянки вони поки що не бачили, тому не мають певної думки щодо такої заміни.

Водночас Ібраїм ВОЄННИЙ заявив, що правоохоронні органи і силові структури не роблять ніяких спроб для врегулювання проблем у сфері земельних відносин.

За його словами, «останнім часом ми бачимо, що представники різного роду комерційних структур знаходяться в змові з представниками влади, з чиновниками, і вирішують свої проблеми по збагаченню. Всім відомо, що сьогодні кримська земля, особливо на побережжі і в столиці, має вартість, еквівалентну кільком сотням тисяч доларів, а то й мільйонам доларів».

Як стверджує Ібраїм ВОЄННИЙ, «прикладів беззаконня з боку чиновників, де явно є ознаки корумпованості, можна навести безліч». Керівника кримськотатарської громадської організації «Койдешлер» насторожує той факт, що «ні органи прокуратури, ні правоохоронні органи, ні Служба безпеки України за всіма цими фактами не проводять розслідування, не відкривають кримінальні справи і нікого не карають». «Напрошується думка, що у вищих ешелонах влади все взято під контроль у сфері земельних відносин, все купується і продається», – заявив І.ВОЄННИЙ.

Він також зазначив, що, зокрема, прокурор Криму Віктор ШЕМЧУК не раз заявляв про факти корупції, але разом з тим, «за фактами корупції не відкрито жодної справи, не проведено жодного розслідування, і ніхто не поніс покарання».