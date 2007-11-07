Європарламентарі вивчать нові антитерористичні пропозиції Єврокомісії

Голова Комітету з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Європарламенту Жан-Марі КАВАДА (група ліберальних партій, Франція) обіцяє уважно вивчити нові антитерористичні пропозиції Єврокомісії на їхню відповідність Європейській конвенції з прав людини.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, так він прокоментував ухвалене Єврокомісією рішення про запровадження системи збору даних авіапасажирів, що приїздять та виїздять з ЄС до третіх країн.

“З точки зору політичної та інституціональної, недискримінаційний доступ до мільярдів даних авіапасажирів, їхнє архівування протягом десятків років і, особливо, їхнє використання з метою “профілювання” за невідомими критеріями викликає серйозне занепокоєння Європарламенту”, - сказав він.

За словами депутата, ці пропозиції Єврокомісії викликають запитання щодо їхньої відповідності статті 8 Європейської Конвенції прав людини щодо захисту персональних даних

Крім того, він зазначив, що з юридичної точки зори, “дуже дивно пропонувати з посиланням на треті країни ці заходи, після того, як були взяті зобов’язання по-іншому ставитися до третіх країн, не так, як США та Канада”.

Ж.-М. КАВАДА зазначив, що протягом наступних місяців його комітет уважно вивчить пропозиції Єврокомісії, проведе відповідні дискусії з представниками правоохоронних органів, парламентами США та Канади, представниками неурядових громадських організацій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Європейська комісія запропонувала пакет пропозицій для посилення боротьби з тероризмом.

Єврокомісія, зокрема, пропонує ввести кримінальну відповідальність за публічне провокування до терористичної діяльності, запровадити План дій з контролю за вибуховими речовинами, а також запровадити систему збору даних про пасажирів літаків, що прямують до країн-членів ЄС, або відлітають за межі ЄС, схожу на американську чи канадську системи.

Згідно з цією пропозицією, правоохоронні органи матимуть доступ до даних пасажирів напередодні польоту. Єврокомісія пропонує встановити 19 категорій даних про пасажирів, обов’язкових для повідомлення авіакомпаніями, серед яких адреси електронної пошти пасажирів, інформація про способи оплати квитка, номери телефонів.

Передбачається, що ця інформація має надаватися правоохоронцям ЄС за 24 години вильоту літака до європейських аеропортів, і, вдруге – після завершення реєстрації.

США та Канада запровадили систему отримання інформації про пасажирів літаків після терористичного нападу на Нью-Йорк та Вашингтон 11 вересня 2001 року. Європейській Союз вів тривалі переговори з цими країнами щодо захисту персональних даних в результаті передачі такої інформації правоохоронним органам цих двох країн.