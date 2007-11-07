7 листопада Майдан буде порожнім

Окружний адміністративний Суд Києва заборонив Комуністичній партії України та Всеукраїнському об’єднанню “Свобода” проведення акцій 7 листопада на Майдані Незалежності та Хрещатику. По це УНІАН повідомив начальник Головного управління з питань внутрішньої політики Київської міської державної адміністрації Віктор ГОНЧАРУК.

Таким чином, за його словами, КПУ має право провести свої заходи з нагоди 90-річчя Жовтневої революції на Арсенальній площі та, при бажанні, спуститися колонами до Європейської площі. Але їм заборонено йти до пам’ятника Леніну через Хрещатик, уточнив В.ГОНЧАРУК.

А оскільки ВО “Свобода” подавала заявку на проведення своєї акції «Злочини комунізму мають бути засуджені, комуністична ідея - заборонена» тільки на Майдані Незалежності, то тепер, після рішення суду, вони взагалі не можуть 7 листопада проводити ніяких заходів, сказав Головного управління з питань внутрішньої політики КМДА.

На запитання, чи надійшли до мерії нові заявки на проведення акцій 7 листопада, В.ГОНЧАРУК повідомив, що, крім КПУ та ВО “Свобода”, надійшла заявка від Прогресивної соціалістичної партії України про покладання квітів до пам’ятника Леніну. Як заявлено, в цій акції планується участь до 60 осіб.

Як повідомляв УНІАН, після повідомлення про намір КМДА через суд заборонити проведення акцій 7 листопада на Майдані Незалежності та Хрещатику, “Свобода” заявила, що проведе свою акцію за будь-яких умов.

В той же час сьогодні, в день 90-ої річниці Жовтневої революції, під час проведення масових акцій охорону громадського порядку в центрі Києві здійснюватимуть до 1 тис. співробітників міліції.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на Центр громадських зв’язків Управління МВС у м. Києві, для координації дій в столичному главку міліції створено оперативний штаб, сформовано слідчо-оперативні групи та групи документування.

Також в разі необхідності для забезпечення охорони громадського порядку передбачена резервна кількість співробітників МВС.

На даний час в Києві для уникнення сутичок між лівими і правими політичними силами під час проведення масових заходів з нагоди 90-ї річниці Жовтневої революції співробітники міліції перекрили периметр навколо Майдану Незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, металевими парканами відгороджено Майдан Незалежності з боку Європейської площі, вулиць Інститутської, Городецького, Прорізної, Михайлівської, Софіївської.

Зараз станція метро “Майдан Незалежності” не працює в режимі “вхід-вихід”.

Як повідомила агентству УНІАН чергова по метрополітену, поїзди курсують у звичному режимі, але немає виходу назовні зі станції. В той же час є можливість переходу на станцію метро “Хрещатик” та пересадка на інші поїзди. Чергова зазначила, що не визначена година, до котрої буде такий режим роботи метрополітену, але додала, що станція буде відкрита “після завершення мітингів”.

З боку Європейської площі вулиця Хрещатик перекритий щитами. З усіх сторін Майдан незалежності також перекритий щитами і є міліцейські пости. Рух машин заборонений.

Наразі на Майдані Незалежності чергує чимала кількість співробітників міліції. Також на місці будівлі колишнього Міністерства екології стоїть понад десять автобусів, в яких знаходяться бійці спецпідрозділу МВС «Беркут».