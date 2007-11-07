Українські міліціонери не можуть співпрацювати з Європолом

На сьогодні Робочий апарат Національного центрального бюро Інтерполу в Україні не має можливості взаємодіяти з Європолом в повній мірі через відсутність договірних відносин між Україною та цією організацією.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні Департаменту зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України щодо діяльності української міліції з розкриття злочинів, пов’язаних з розповсюдженням дитячої порнографії в Інтернеті.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Європол повідомив про розкриття великої підпільної мережі з розповсюдження дитячої порнографії. На початку 2006 року така відеопродукція була виявлена в Австралії, у співпраці з правоохоронцями якої і було проведено операцію “Коала”. В ході операції в Італії було затримано 42-річного громадянина цієї країни напередодні його відльоту до України. Більшість матеріалів, за оцінками європейських фахівців, вироблялися в Україні. В результаті вилучення порнографічної продукції загалом було ідентифіковано 23 малолітні жертви злочинців. У рамках операції “Коала” також було виявлено 2500 “споживачів” цієї продукції в 19 країнах, йшлося в повідомленні європейських правоохоронців.

Водночас, ДЗГ МВС зазначає, що на офіційному сайті Європолу (www.evropol.evropa.eu) розміщено прес-реліз за результатами проведення операції «Коала», в якому зазначається, що на території України могла вироблятися продукція порнографічного змісту. Про те, що в цю злочинну діяльність були втягнуті українські діти, в інформації не йдеться, підкреслює ДЗГ МВС.

В той же час, за інформацією Робочого апарату НЦБ Інтерполу в Україні, у серпні 2006 року у західноєвропейських ЗМІ з`явилось повідомлення про затримання правоохоронними органами Італії під час спроби виїзду до України громадянина цієї держави Серджіо МАРЗОЛИ, який обвинувачувався у створенні та розповсюдженні порнографічної продукції, виготовленої за участю неповнолітніх.

На запит українського Інтерполу італійські колеги підтвердили цей факт, повідомивши про те, що затриманий громадянин збирався вилетіти до м. Харкова на постійне місце проживання, де він, за попередньою інформацією, мав створити студію з виготовлення порнографічної продукції за участю неповнолітніх. Після отримання Українським бюро Інтерполу інформації про можливого спільника затриманого, громадянина України, який нібито допомагав йому в пошуках приміщення для порностудії, даний запит був опрацьований: підозрюваного громадянина встановлено, а відповідна інформація повідомлена правоохоронним органам Італії.

У свою чергу, РА НЦБ Інтерполу в Україні звернувся з проханням надати відомості щодо неповнолітніх громадян нашої держави, які можуть виступати у справі С.МАРЗОЛИ потерпілими, однак Європол дану інформацію надати не зміг, зазначає ДЗГ.

У жовтні 2007 року на адресу Робочого апарату НЦБ Інтерполу в Україні від органів юстиції Італії надійшов запит про надання правової допомоги у справі С.МАРЗОЛИ. Відповідно до вимог міжнародних договорів України, на прохання італійської сторони вказаний запит був переданий до Генеральної прокуратури України для виконання. Після цього, з подальшими запитами Європол до українських правоохоронців не звертався.

“При цьому слід зазначити, що на сьогодні Робочий апарат НЦБ Інтерполу в Україні не має можливості взаємодіяти з Європолом в повній мірі через відсутність договірних відносин між Україною та цією організацією”, повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Разом з тим, “співпраця МВС України та Центрального Бюро Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерполу, в попередженні подібної категорії злочинів більш дієва”, йдеться в повідомленні. Зокрема, Генеральним секретаріатом Інтерполу постійно організовуються проведення спеціальних операцій з викриття осіб, які займаються виготовленням та розповсюдженням дитячої порнографії, здійснюється обмін відповідною інформацією, створено банк даних порнографічних зображень неповнолітніх, за допомогою якого правоохоронці різних держав можуть ідентифікувати неповнолітніх, яких використовували для виготовлення дитячої порнографії тощо.

Так, наприклад, лише протягом цього року, за інформацією РА НЦБ Інтерполу в Україні, з метою недопущення вчинення іноземними громадянами статевих злочинів щодо неповнолітніх в нашій державі, винесено п‘ять постанов про заборону їх в‘їзду в Україну. Вони стосувалися іноземців, які потрапили в поле зору Інтерполу за розпусні та насильницькі дії стосовно неповнолітніх та виготовлення порнопродукції за участю дітей.

Крім цього, безпосередньо на території України, в структурі МВС, створено Департамент боротьби зі злочинами, пов‘язаними з торгівлею людьми. На цей Департамент покладені й завдання, спрямовані на виявлення осіб, причетних до створення та розповсюдження продукції порнографічного характеру, в тому числі й за участю неповнолітніх.

Так, у січні поточного року кримінальну справу за фактом розповсюдження продукції порнографічного характеру, створеної з залученням неповнолітніх, порушено у Житомирській області.

Вже утримується під вартою житель Запорізької області, який за місцем проживання створював продукцію порнографічного характеру за участю трьох неповнолітніх дівчат. Проти зловмисника порушено кримінальну справу.

А в червні співробітниками МВС встановлений громадянин України, мешканець Києва, який підозрювався у вчиненні розпусних дій стосовно своєї малолітньої доньки та розміщення фотографій своїх дій в Інтернеті. Наразі Слідчим управлінням Київської міліції матеріали цієї кримінальної справи вже направлено до суду. Цікавий факт, під час обшуку в помешканні київського розпусника виявлено фото невідомого чоловіка. В подальшому РА НЦБ Інтерполу встановив, що на фотокартці зображений Серджіо МАРЗОЛА. Наразі працівники міліції перевіряють італійця на причетність до злочинної діяльності в даній справі.

При цьому ДЗГ МВС повідомляє, що в ході розслідування кримінальної справи, порушеної за даним фактом, правоохоронці викрили і жительку Вінниці, матір п‘яти дітей. Вона систематично отримувала грошові перекази з-за кордону від громадянина США, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, пов‘язаних з розповсюдженням дитячої порнографії. Наразі перевіряється інформація про можливе використання цих дітей у злочинних цілях.