У День пам’яті жертв Голодомору у Харкові проведуть телемарафон

У загальнонаціональний День пам’яті жертв Голодомору 24 листопада у Харкові проведуть кількагодинний телемарафон.

Як передає “Німецька хвиля”, до участі в телевізійному марафоні будуть запрошені науковці, дослідники історії, збирачі інформації та спогадів про далекі трагічні події, їх свідки.

Передбачається також включення телевізійних студій інших обласних центрів України. За словами одного з ініціаторів заходу, заступника голови обласного оргкомітету вшанування пам’яті жертв Голодомору Василя ТРЕТЕЦЬКОГО: „Таким чином ми допоможемо харків’янам краще знати свою історію, краще пізнати правду”. Також планується створення спеціального благодійного фонду, кошти з якого підуть на спорудження меморіалу жертвам голодоморів і політичних репресій.