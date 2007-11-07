У Тбілісі розігнали мітинг опозиції

Вранці в середу в Тбілісі патрульні поліцейські розігнали акцію протесту, що проходила шостий день на площі перед будівлею парламенту Грузії, передає NEWSru. Коли на площі було близько 100 чоловік, заїхало декілька сміттєприбиральних машин, а слідом за ними на площу увірвалося декілька сотень поліцейських.

Постраждалих серед учасників акції протесту немає, майже всі вони перемістилися в довколишній сквер.

Телекомпанія "Імеді" повідомила, що співробітники поліції не дозволили журналістам знімати на відеокамери розгін мітингу опозиції в центрі Тбілісі - в усіх знімальних бригад відібрали камери.

Мітингуючі вимагали відставки президента Михайла СААКАШВІЛІ, призначення парламентських виборів не на осінь, а на весну 2008 року, зміни виборчого кодексу в частині мажоритарних виборів і складу виборчих комісій, а також звільнення політичних ув’язнених.

Поліція заявляє, що не розганяла мітинг, а просто витіснила на тротуар

Поліція затримала перед будівлею парламенту Грузії в Тбілісі трьох чоловік за опір властям, але мітингуючих не розганяла, а "витіснила" з проспекту Руставелі, де проходила акція протесту опозиції, заявив начальник патрульної поліції МВС Грузії Георгій ГЕГЕЧКОРІ.

Він повідомив, що опозиція може мітингувати й далі, тільки не на проїжджій частині, а на тротуарі.