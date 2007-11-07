У Чернігові реалізується проект проти корупції у медичних закладах

У Чернігові розпочалася реалізація проекту „Клятва Гіппократа без корупції”.

Про це УНІАН повідомив представник Чернігівського центру прав людини Максим ОВСЯННІК.

За його інформацією, у рамках проекту у міській поліклініці №3 та в офісі організації буде надаватися юридична допомога. «Пацієнти, які зіткнулись із порушенням своїх прав, фактами корупції у системі охорони здоров’я зможуть звернутися за консультаціями», - уточнив він.

Також у 10 медичних закладах Чернігова розмістять поштові скриньки для збору інформації про факти корупційних дій серед медичного персоналу, пропозицій громадян та медпрацівників. Для підвищення рівня обізнаності медичних працівників про права і потреби пацієнтів, відповідальності за корупційні дії при виконанні своїх службових обов’язків будуть проведені п’ять навчальних семінарів.

За результатами узагальненої юридичної практики планується видати Звіт та провести інформаційну кампанію з метою інформування широкого загалу населення та керівництва, працівників медичних закладів про існуючий рівень корупції при наданні медичних послуг.

Проект буде виконуватись спільно з Управлінням охорони здоров’я Чернігівської ОДА, Чернігівською міською лікарнею №1, УМВС України в Чернігівській області.

Діяльність проходить за підтримки проекту „Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні "Гідна Україна", який здійснює компанія Менеджмент Системс Інтернешнл (MSI) за сприяння Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Корпорації "Виклики тисячоліття" (МСС).